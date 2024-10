US-Wahlkampf

Kamala Harris spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung in Washington. (Stephanie Scarbrough/AP/dpa)

Er sei instabil, von Rache besessen und verzehrt von Groll. Das Chaos, die Spaltung und das Drama müssten ein Ende haben. Harris hielt ihre Rede an jenem Ort, an dem Trump am 6. Januar 2021 seine Anhänger mit erfundenen Wahlbetrugsvorwürfen zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen hatte.

Trump in Pennsylvania: USA durch Einwanderung zu "Mülleimer" geworden

Trump sprach auf einer Kundgebung in Pennsylvania, einem der sieben sogenannten Swing States, die für den Wahlausgang entscheidend sind. Er äußerte scharfe Kritik an der Migrationspolitik und sagte unter anderem, die USA seien aufgrund der Einwanderung zu einem "Mülleimer" geworden. Zugleich behauptete er erneut, die Demokraten könnten die Wahl am 5. November nur durch Betrug gewinnen.

Der Ausgang der Präsidentschafts-Wahl am kommenden Dienstag gilt als offen, die beiden Kandidaten liefern sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Unsere Korrespondentin Doris Simon hat beim Auftritt von Kamals Harris in Washington mit Zuschauerinnen und Zuschauern gesprochen. Hören Sie hier ihre Reportage

