M23-Rebellen hatten im Osten der Demokratischen Republik Kongo größere Gebiete erobert. (AFP / ALEXIS HUGUET)

Diplomatische Vertreter beider afrikanischer Länder unterzeichneten in Washington eine entsprechende Erklärung. Demnach wollen beide Seiten ihre jeweilige Souveränität und territoriale Integrität anerkennen. Zudem wurde die Vermittlerrolle der USA gelobt. Der an den Gesprächen beteiligte Außenminister Rubio stellte Investitionen in beide Länder in Aussicht.

Die kongolesische Regierung und die von Ruanda unterstützte M23-Miliz hatten sich am Donnerstag auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Miliz hatte seit Januar große Gebiete im Ost-Kongo eingenommen. Nach UNO-Angaben befinden sich auch reguläre Soldaten der Armee Ruandas in dem Gebiet.

