Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen

Flucht vor den Kämpfen: Tausende im Kongo sind Opfer des Konflikts (Archivfoto). (imago / Xinhua / Alain Uaykani)

Vertreter der beiden Länder legten einen entsprechenden Entwurf vor, der am 27. Juni in Washington unterzeichnet werden soll. Der Text enthalte Bestimmungen über die Achtung der territorialen Integrität und ein Verbot von Feindseligkeiten im Osten der Demokratischen Republik Kongo, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung unter Vermittlung von Katar und den USA. Die kongolesische Regierung wirft dem Nachbarland Ruanda vor, die Bodenschätze der östlichen Provinzen Nord- und Süd-Kivu ausbeuten zu wollen. Ruanda bestreitet das und gibt an, mit Hilfe der M23-Miliz dort bewaffnete Gruppen bekämpfen zu wollen, in denen es eine Gefahr für das eigene Gebiet sieht.

