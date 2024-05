Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt wurde offenbar massiv angegangen. (dpa / picture alliance / Jens Krick)

Das bestätigte ihr Büro, wie die Bild berichtete. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Samstag in Brandenburg. Mehrere Personen schlugen demnach in aggressiver Stimmung auf das Fahrzeug. Erst als die Polizei Verstärkung gerufen habe, habe Göring-Eckardt nach 45 Minuten weiterfahren können. Geschätzt bis zu 50 Personen hätten sich in Lunow-Stolzenhagen im Oderbruch versammelt, um gegen eine Partei-Veranstaltung mit ihr zu protestieren. Dabei habe es auch Störversuche gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Göring-Eckardt ließ mitteilen, Protest sei legitim, Bedrohung und Einschüchterung nicht. Es könne nicht sein, dass Demokratie-Veranstaltungen verhindert würden. Über Demokratie zu reden, müsse überall möglich sein - auch auf dem Land, ob in Biberach in Baden-Württemberg oder in einem Dorf in Brandenburg.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.