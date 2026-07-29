In Venezuela haben tausende Menschen für baldige Neuwahlen und die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. (picture alliance/Anadolu/Diko Betancourt)

Zu den landesweiten Protesten hatte die oppositionelle Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin Machado aufgerufen. Laut der oppositionellen Zeitung "Tal Cual" rief die Regierung für den gleichen Tag zu Demonstrationen zum Geburtstag des gestorbenen Präsidenten Chávez auf. Daran beteiligten sich ebenfalls mehrere tausend Menschen.

Venezuela wird seit Januar von Präsidentin Rodríguez regiert. Ihr Amtsvorgänger Maduro war im Rahmen eines völkerrechtlich umstrittenen US-Militäreinsatzes gefangen genommen und in die USA gebracht worden. Dort soll ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. Maduro hatte das Land seit 2013 zunehmend autoritär regiert.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.