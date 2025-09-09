Die Proteste in Nepal dauern an. (AP/Niranjan Shrestha)

Nach Angaben eines Parlamentssprechers stürmten hunderte Demonstranten in Kathmandu das Parlament und setzten das Hauptgebäude in Brand. Medienberichten zufolge gingen auch Wohnsitze und Büros mehrerer Minister und Politiker in Flammen auf. Polizeistellen wurden angezündet, ungeachtet einer Ausgangssperre in mehreren Stadtteilen.

Ministerpräsident Oli hat wegen der Unruhen im Land sein Amt niedergelegt. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften waren gestern 19 Menschen getötet worden. Auslöser der Proteste vorwiegend junger Menschen war die Entscheidung der Regierung, die meisten Social-Media-Plattformen in Nepal zu sperren. Der Schritt wurde inzwischen zurückgenommen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.