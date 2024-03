In Indien wird im Frühjahr ein neues Parlament gewählt. (Getty Images / Hindustan Times / Raj K Raj)

Anlass war die Festnahme des Regional-Regierungschefs Kejriwal in der Metropolregion Delhi. Dieser hatte sich geweigert, mit Ermittlern in einem Korruptionsfall zusammenzuarbeiten. Der Lokalpolitiker warf Premier Modi vor, die Behörden für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Kejriwal gehört einem Oppositionsbündnis an, das bei der bevorstehenden Parlamentswahl gegen Modis hindunationalistische Regierungspartei antritt. Die Wahl In Indien findet über einen Zeitraum von sechs Wochen im April und Mai statt.

