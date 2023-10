Näherin einer Textilfabrik in Bangladesch (Archivbild). (Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto)

Mindestens 10.000 Menschen seien in der Industriestadt Gazipur zusammengekommen, weitere 7.000 in Ashulia und Hemayetpur, berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die Polizei. Die Demonstranten hätten Fenster eingeworfen und Mobiliar zerschlagen. Die Polizei feuerte Tränengas und Schockgranaten. Ein Mann starb demnach an seinen Verletzungen.

Bangladesch ist einer der größten Produzenten von Textilien weltweit. Diese machen den Großteil der Exporte aus. Das Grundgehalt in der Branche liegt bei umgerechnet rund 70 Euro pro Monat. Die Gewerkschaft fordert fast das Dreifache. Der Arbeitgeberverband bietet bisher nur ein Viertel an Erhöhung.

Vor kurzem haben westliche Unternehmen wie Gap, Levi Strauss, Lululemon und Patagonia einen Brief an Bangladeschs Regierungschefin geschrieben. Darin sprachen sie sich für einen Mindestlohn aus, der die Grundbedürfnisse der Textil-Beschäftigten deckt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.