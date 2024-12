Berlin und Karlsruhe

In Berlin haben zahlreiche Menschen für eine Legalisierung von Abtreibungen demonstriert. (IMAGO / epd / IMAGO / Christian Ditsch)

Aufgerufen hatte dazu die Kampagne "Abtreibung legalisieren - Jetzt", die ein Bündnis zahlreicher Initiativen ist. Die Demonstranten forderten eine Legalisierung von Abtreibungen auch über die zwölfte Schwangerschaftswoche hinaus. In Karlsruhe zählten die Veranstalter rund 2.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Berlin gut 2.500. Dort standen entlang der Route vom Alexanderplatz zum Reichstagsgebäude auch vereinzelte Gegendemonstranten. Hintergrund der Kundgebungen ist ein Antrag von Bundestagsabgeordneten für eine Änderung des Abtreibungsrechts. Der fraktionsübergreifende Gruppenantrag plädiert für eine Legalisierung von Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und war am Donnerstag erstmals im Bundestag beraten worden. Die Beratungspflicht für Frauen soll demnach beibehalten werden, die Bedenkzeit von drei Tagen zwischen Beratung und Eingriff soll aber entfallen. Die Kosten eines Abbruchs sollen laut dem Antrag die Krankenkassen übernehmen.

