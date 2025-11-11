Hunderte Menschen demonstrieren in Belgrad gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn Kushner. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Darko Vojinovic)

Der Unternehmer Kushner will im Zentrum der serbischen Hauptstadt ein Luxus-Hotel auf dem Gelände des einstigen Armee-Hauptquartiers errichten. Die Demonstranten bildeten eine symbolische menschliche Mauer um das Gebäude, das unter Denkmalschutz gestellt worden war. Vor einigen Tagen hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Bebauung des Geländes zum Projekt von herausgehobener Bedeutung erklärt. Damit werden beschleunigte Baugenehmigungen sowie der Abriss des Armee-Hauptquartiers ermöglicht.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts, dass Dokumente gefälscht worden seien, um den Denkmalschutz für den Standort aufheben zu können.

Der serbische Präsident Vucic hatte Kushner bereits mehrmals persönlich in Belgrad empfangen und befürwortet dessen Projekt. Partner von Affinity Partners bei dem Bauvorhaben ist der Immobilienentwickler Eagle Hills aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser ist seit 2015 an einem riesigen Projekt zur Neubebauung der Ufergebiete am Donau-Zufluss Sawa beteiligt, das von den Hauptstadtbewohnern und der serbischen Opposition ebenfalls kritisiert wird.

