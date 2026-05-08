Vor Eröffnung der Kunstbiennale

Dabei kam es nach einem Bericht der Zeitung "Corriere della Sera" zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auf einem Video ist zu sehen, wie Beamte Demonstranten mit Schlagstöcken zurückhalten. Bei den Protesten wurden Palästinenser-Fahnen geschwenkt. Israel steht wegen seines Vorgehens im Gazastreifen in der Kritik.
Die Kunstbiennale wird am Vormittag eröffnet. Sie dauert bis zum 22. November. Neben der documenta in Kassel gehört sie zu den wichtigsten Veranstaltungen zeitgenössischer Kunst.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.