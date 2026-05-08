Vor Eröffnung der Kunstbiennale
Demonstration gegen die Teilnahme Israels in Venedig

Vor der Eröffnung der 61. Kunstbiennale in Venedig haben am Abend rund 2.000 Menschen gegen die Teilnahme Israels protestiert.

    Blick auf eine Gondel in Venedig.
    In Venedig startet am 9. Mai 2026 die 61. Kunstbiennale. (chaitaastic)
    Dabei kam es nach einem Bericht der Zeitung "Corriere della Sera" zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auf einem Video ist zu sehen, wie Beamte Demonstranten mit Schlagstöcken zurückhalten. Bei den Protesten wurden Palästinenser-Fahnen geschwenkt. Israel steht wegen seines Vorgehens im Gazastreifen in der Kritik.
    Die Kunstbiennale wird am Vormittag eröffnet. Sie dauert bis zum 22. November. Neben der documenta in Kassel gehört sie zu den wichtigsten Veranstaltungen zeitgenössischer Kunst.
    Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.