Demonstranten schwenken Fahnen und halten Bilder des festgenommenen Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu hoch (Archivbild) (Francisco Seco / AP / dpa)

Zu der Kundgebung hatte Imamoglus Partei CHP aufgerufen. Deren Vorsitzender Özel sagte vor dem Istanbuler Rathaus, man kämpfe gegen Faschismus und für die Freiheit. Imamoglu werde Präsident werden und Amtsinhaber Erdogan ablösen.

Der Bürgermeister von Istanbul war am 23. März verhaftet und abgesetzt worden. Zahlreiche weitere Personen aus seinem Umfeld und seiner Partei wurden in mehreren Festnahmewellen in Gewahrsam genommen. Die CHP hat Imamoglu trotzdem als Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2028 aufgestellt.

Gestern waren die Behörden gegen die von der CHP geführte Stadtverwaltung von Izmir vorgegangen. 120 Personen wurden festgenommen, begründet wurde dies mit Korruptionsvorwürfen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.