Demonstranten schwenken Fahnen und halten Bilder des festgenommenen Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu hoch (Archivbild) (Francisco Seco / AP / dpa)

Zu der Kundgebung hatte Imamoglus Partei CHP aufgerufen. Der populäre Politiker und aussichtsreiche Herausforderer von Präsident Erdogan war am 23. März abgesetzt und verhaftet worden. Zahlreiche weitere Personen aus seinem Umfeld und seiner Partei wurden in mehreren Festnahmewellen in Gewahrsam genommen. Die CHP hat ihn trotzdem als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt. Die nächsten regulären Wahlen sollen 2028 stattfinden.

Heute früh waren die Behörden erneut gegen die CHP vorgegangen. Bei einem Einsatz gegen die von der Partei geführte Stadtverwaltung von Izmir wurden 120 Personen festgenommen. Begründet wurde dies mit Korruptionsvorwürfen. Izmir ist nach Istanbul und Ankara die drittgrößte Stadt der Türkei.

Bei den jüngsten landesweiten Kommunalwahlen wurde die CHP vor Erdogans AKP stärkste Kraft.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.