Nach rassistischen Gesängen

Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Westerland auf Sylt (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Zu der Kundgebung vor dem Rathaus in Westerland hatte ein Bündnis linker Gruppen aufgerufen. Die Organisatoren erklärten, Sylt sei eine bunte Insel. Für Intoleranz gebe es keinen Platz.

Ungeachtet der Empörung über das Video werden immer weitere Vorfälle mit rassistischen Gesängen bekannt - am Wochenende etwa von einem Dorffest nahe Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern und aus Coesfeld im Münsterland. Als Melodie dient ein Lied des italienischen Künstlers Gigi D'Agostino. In einigen Fällen wird laut Polizei bereits wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

