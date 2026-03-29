Demo gegen sexualisierte Gewalt in Köln (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Erwartet werden in der bayerischen Landeshauptstadt etwa 5.000 Teilnehmer. Gestern hatten in Köln nach Schätzungen der Polizei mehrere tausend Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Gefordert wurden mehr Schutz vor Gewalt auch im digitalen Raum und stärkere Präventionsmaßnahmen. Hintergrund sind die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, sowie die Debatte um pornografische Fälschungen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Der Anwalt Ulmens hat die Vorwürfe als falsch bezeichnet und rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" angekündigt. Für den Schauspieler gilt die Unschuldsvermutung.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.