Verkehrspolitik

In Berlin demonstrierten Menschen gegen den Weiterbau der A100. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Etwa 100 Demonstranten liefen von der Anschlussstelle Tempelhofer Damm in Richtung der nächsten Abfahrt Oberlandstraße. Anschließend war eine Abschlusskundgebung geplant. Die Polizei sperrte die Autobahn in beide Fahrtrichtungen. Aufgerufen hatten unter anderem Gruppen wie die "Letzte Generation" und der Verkehrsclub Deutschland. Sie forderten den sofortigen Stopp der Planungen für den 17. Bauabschnitt. Laut Bundesverkehrswegeplan sollen mit dem Ausbau der A100 vor allem die östlichen Berliner Bezirke besser an andere Autobahnen im Stadtgebiet angebunden werden.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.