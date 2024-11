An den Demonstrationen in Barcelona für bezahlbaren Wohnraum beteiligten sich zehntausende Menschen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)

Die Kundgebungsteilnehmer blockierten den Verkehr im Stadtzentrum. Auf Transparenten und Schildern forderten sie unter anderem weniger Appartments für finanzstarke Investoren und Touristen sowie mehr Wohnungen für Einheimische.

In Spanien haben sich die Mieten nach Berechnungen eines großen Maklerunternehmens innerhalb von zehn Jahren im Durchschnitt verdoppelt. In großen Städten stiegen sie noch stärker. Die Bank von Spanien gab an, dass beinahe jeder zweite Mieter im Land rund 40 Prozent seiner monatlichen Einkünfte zum Wohnen verbraucht. Im EU-Durchschnitt liege der Anteil für Miete bei 27 Prozent.

