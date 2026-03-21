Zwei Frauen in einer Therapiesitzung (Symbolbild) (IMAGO / Zoonar (Symbolfoto))

Die Kundgebungsteilnehmer versammelten sich auf dem zentralen Marktplatz der Hansestadt. Der Protest richtete sich gegen die Entscheidung des zuständigen Bundesausschusses, die Honorare der Psychotherapeuten um 4,5 Prozent zu senken. Nach Einschätzung der Ärztekammer Bremen könnte dies zu einer Verschlechterung der Versorgungslage für Patienten führen und zu längeren Wartezeiten auf einen Therapieplatz.

Nach Angaben des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen wurden die Zuschüsse für Personalkosten in den Praxen erhöht. Damit ergebe sich in der Summe mit den geringeren Honoraren lediglich eine Senkung von 2,3 Prozent in diesem Jahr.

Diese Woche hatte es bereits ähnliche Demonstrationen gegen die Kürzungen bei Psychotherapeuten unter anderem in Düsseldorf gegeben.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.