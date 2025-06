Die Aktivisten waren mit einem Schiff auf dem Weg zum Gazastreifen. (Salvatore Cavalli / AP / dpa / Salvatore Cavalli)

An der Kundgebung nahmen nach Polizeiangaben mehrere hundert Menschen teil. Das Segelschiff "Madleen" mit der Klima-Aktivistin Thunberg an Bord war in der Nacht nach tagelanger Fahrt kurz vor dem Ziel von der israelischen Armee gestoppt worden. Das israelische Außenministerium erklärte, das Boot sei wegen der vor dem Gazastreifen seit 2007 geltenden Seeblockade für nicht autorisierte Schiffe gestoppt worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.