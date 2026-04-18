Klimaschutz
Demonstrationen für Erneuerbare Energien in Hamburg, Köln, Berlin und München

In mehreren deutschen Städten finden heute Demonstrationen für den Ausbau Erneuerbarer Energien statt.

    Solarmodule auf Hausdächern, im Hintergrund eine Windkraftanlage und eine Dampfwolke.
    Die Initiatoren der Demos fordern den Ausbau von Wind- und Solarenergie. (picture alliance / Joker / Paul Eckenroth)
    Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus Umwelt- und Tierschutzverbänden. Angemeldet sind Kundgebungen in Hamburg, Köln, Berlin und München. Die Initiatoren fordern unter anderem einen beschleunigten Ausbau von Sonne- und Windkraft und eine Senkung der Stromsteuer. In dem Aufruf wird zudem vor einer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gewarnt und die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert.
    Zu den Demonstrationen werden nach Angaben des Bündnisses Zehntausende Teilnehmer erwartet.
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.