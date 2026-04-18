Klimaschutz

Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus Umwelt- und Tierschutzverbänden. Angemeldet sind Kundgebungen in Hamburg, Köln, Berlin und München. Die Initiatoren fordern unter anderem einen beschleunigten Ausbau von Sonne- und Windkraft und eine Senkung der Stromsteuer. In dem Aufruf wird zudem vor einer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gewarnt und die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert.
Zu den Demonstrationen werden nach Angaben des Bündnisses Zehntausende Teilnehmer erwartet.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.