Vor Europawahl

Demonstration gegen Rechtsextremismus vor der Siegessäule in Berlin

Auf den Schildern von Teilnehmern in Berlin stand "Herz statt Hetze", "Menschenrechte statt rechte Menschen" oder "Vielfalt ohne Alternative". Einer der Redner im Laufe des Tages soll Matthias Ecke sein. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl war Anfang Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden zusammengeschlagen worden.

Auch in weiteren Städten - zum Beispiel in München, Köln, Dresden und Leipzig - wollen Menschen auf die Straße gehen.

Bereits gestern Kundgebung in Hamburg

In Hamburg kamen bereits gestern Zehntausende Menschen zusammen. Polizei und Versammlungsleitung sprachen von 26.000 bis 30.000 Teilnehmern.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Fehrs, rief gemeinsam mit dem Landesrabbiner Bistritzky und der Vize-Vorsitzenden des Rats der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, Nas, zu Gewaltfreiheit in politischen Auseinandersetzungen auf. Mit Blick auf die Europawahl erklärte die Theologin laut Redemanuskript, es liege "in unserer Hand", welche Richtung Europa einschlage. Man müsse dafür sorgen, dass es eine Richtung des Fortschritts, der Solidarität und der Mitmenschlichkeit sei.

