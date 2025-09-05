Proteste in Tübingen - anlässlich eines Streitgesprächs zwischen Oberbürgermeister Palmer und AfD-Landeschef Frohnmaier. (Christoph Schmidt / dpa)

Wie die Polizei mitteilte, verlief die Demonstration mit mehr als eintausend Teilnehmern weitgehend friedlich. Dabei kritisierten Redner die Debatte sowie Oberbürgermeister Palmer scharf. Dieser hatte im Vorfeld angekündigt, er wolle die inhaltlichen Schwächen der AfD offenlegen und aufzeigen, dass die Partei in vielen Bereichen inkompetent sei. Die Demonstranten halten das für sinnlos. Eine Vertreterin der Organisation "Omas gegen Rechts" sagte, die AfD sei auf inhaltlicher Ebene nicht zu entzaubern. Fakten interessierten die Wähler diesr Partei überhaupt nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.