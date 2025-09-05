Tübingen
Demonstrationen gegen Streitgespräch von Oberbürgermeister Palmer mit AfD-Landeschef Frohnmaier

Anlässlich einer Debatte zwischen dem parteilosen Tübinger Oberbürgermeister Palmer und dem baden-württembergischen AfD-Landesvorsitzenden Frohnmaier ist es am Abend zu Protesten gegen die Veranstaltung gekommen.

    Zahlreiche Demonstranten stehen vor dem Austragungsort in Tübingen.
    Proteste in Tübingen - anlässlich eines Streitgesprächs zwischen Oberbürgermeister Palmer und AfD-Landeschef Frohnmaier. (Christoph Schmidt / dpa)
    Wie die Polizei mitteilte, verlief die Demonstration mit mehr als eintausend Teilnehmern weitgehend friedlich. Dabei kritisierten Redner die Debatte sowie Oberbürgermeister Palmer scharf. Dieser hatte im Vorfeld angekündigt, er wolle die inhaltlichen Schwächen der AfD offenlegen und aufzeigen, dass die Partei in vielen Bereichen inkompetent sei. Die Demonstranten halten das für sinnlos. Eine Vertreterin der Organisation "Omas gegen Rechts" sagte, die AfD sei auf inhaltlicher Ebene nicht zu entzaubern. Fakten interessierten die Wähler diesr Partei überhaupt nicht.
