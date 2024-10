Nahost-Konflikt

Eine pro-israelische Demonstration vor der Humboldt-Universität in Berlin. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Knapp 500 Polizisten sind im Einsatz. Vor der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte versammelten sich am frühen Nachmittag zahlreiche Menschen zu einer pro-israelischen Kundgebung. Parallel versammelten sich zahlreiche pro-palästinensische Demonstranten am Platz der Luftbrücke. Auch für morgen wurden Versammlungen angemeldet.

Auch in anderen Metropolen weltweit gab es Demonstrationen, darunter in Paris, Rom, Kopenhagen und London; ebenso auf den Philippinen in Manila nahe der US-Botschaft und in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

