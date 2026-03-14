Mehrere tausend Teilnehmende

Tausende demonstrierten für die Überprüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht in München. (picture alliance / dpa / Lukas Barth-Tuttas)

Am Münchner Geschwister-Scholl-Platz versammelten sich laut Polizei rund 3.000 Teilnehmende. In Hamburg seien es etwa 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten gewesen, in Hannover rund 1.200. Zu den Protesten aufgerufen hatte die Organisation "PRÜF" des Satirikers und Politikers Nico Semsrott. Sie fordert, dass Verbote von Parteien unter Rechtsextremismusverdacht vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden. Im Zentrum der Debatte steht die AfD.

Sie wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz im vergangenen Jahr als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft. Dagegen geht die AfD juristisch vor. Im Februar entschied das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilverfahren, dass das Bundesamt die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen und bezeichnen darf. Eine Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.