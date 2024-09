Klimaschutz

Demonstrationen in vielen deutschen Städten

In zahlreichen Städten in Deutschland wollen heute Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Fridays for Future hat zu Kundgebungen in rund 110 Orten aufgerufen, unter anderem in Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig. In Berlin wollen die Aktivisten vor dem Kanzleramt demonstrieren.