Zwei Jahre Ukraine-Krieg

In Berlin haben bereits am Freitagabend mehrere Hundert Menschen Kerzen vor dem Reichtagsgebäude Kerzen abgelegt. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

In Köln werden zu einer Kundgebung mehr als 5.000 Menschen erwartet. In Leipzig soll eine umgestaltete Straßenbahn die Verbundenheit mit der Partnerstadt Kiew verdeutlichen. In Hamburg wurde am Mittag zu einer Schweigeminute aufgerufen. Auch in vielen weiteren Städten finden Demonstrationen und Gedenkgottesdienste statt.

Die russische Armee hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Seitdem sind nach offiziellen Angaben mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden. Über die Zahl der getöteten Soldaten machen die beiden Armeen keine Angaben. Die US-Behörden vermuten etwa 70.000 auf ukrainischer und 120.000 auf russischer Seite.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.