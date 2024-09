Bundestagung in Weimar

Dennis Radtke ist neuer CDA-Vorsitzender. (dpa / Jacob Schröter)

Der 45-Jährige wurde in Weimar auf der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft mit gut 83 Prozent der gültigen Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Radtke tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Laumann an. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende war nach 19 Jahren an der CDA-Spitze nicht mehr angetreten. Er ist nun Ehrenvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft.

Radtke sagte nach seiner Wahl, zusammen mit Laumann als CDU-Vize wolle er erreichen, dass soziale Themen wieder prägnanter in der Partei besetzt werden.

