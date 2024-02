Drogenpolitik

Der Bundestag berät. (dpa / Michael Kappeler)

In der eigenen Wohnung dürfen zudem drei Cannabispflanzen angebaut werden. Ab Juli sollen dann Clubs zum nicht-kommerziellen Anbau erlaubt sein. Das Gesetz bedarf keiner Zustimmung vom Bundesrat.

In der vorausgegangenen Debatte erklärte Lauterbach, das neue Gesetz würde den Schwarzmarkt begrenzen und zu einem besseren Kinder- und Jugendschutz führen. Der SPD-Politiker lobte die Diskussion innerhalb der Koalitionsparteien. Die Entscheidung sei niemandem leichtgefallen und Bedenken seien ernst genommen worden. Politiker von Union und AfD wiederholten ihre Zweifel an der Wirksamkeit der Legalisierung. Der CSU-Politiker Pilsinger kündigte an, die Union werde Cannabis wieder verbieten, falls sie in der nächsten Legislaturperiode der Regierung angehöre.

