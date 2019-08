Der Wiederaufbau der Dresdner Philharmonie nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Orchester, das sich wieder selbstbewusst neben die altehrwürdige Staatskapelle Dresden stellen konnte, gehört zu den herausragenden Leistungen des aus Krefeld stammenden Dirigenten Heinz Bongartz.

Als eine der führenden Dirigentenpersönlichkeiten der damaligen DDR erhielt er für sein verdienstvolles Wirken hohe staatliche Auszeichnungen.

Nach dem Musikstudium in seiner Heimatstadt und in Köln arbeitete sich Bongartz über Kapellmeisterpositionen quer durch Deutschland nach oben, bis er 1947 schließlich die künstlerische Leitung der Dresdner Philharmonie übernahm.

Noch im hohen Alter wirkte Bongartz als Gastdirigent im In- und Ausland. Seine Interpretationskunst ist in Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen vielfach dokumentiert. Am 31. Juli vor 125 Jahren wurde er geboren.