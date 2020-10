Aus seiner Vorliebe für Schubert machte er keinen Hehl, setzte aber auch wichtige Akzente im Bereich der Neuen Musik. Schon mit 14 Jahren nahm Hans Zender erstmals an den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik teil. Später machte er sich nicht nur als Komponist einen Namen, sondern wurde als Dirigent auch zum Vorkämpfer für das Werk seiner Zeitgenossen, wie Giacinto Scelsi und Bernd Alois Zimmermann.

Das Ensemble Modern zählt ihn zu seinen Gründervätern. In experimentierfreudigen Programmen brachte er auch beim Orchester des Saarländischen Rundfunks und des SWR Moderne und Klassik zusammen.

Hans Zender ist vor einem Jahr, am 23. Oktober 2019, an seinem Wohnort Meersburg am Bodensee gestorben.