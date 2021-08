Der fränkische Musiker Wolfgang Buck „Dialektischer Songkünstler“

Wolfgang Buck war lange als evangelischer Pfarrer tätig, da lernt man viel über die Menschen, das Leben, die Gesellschaft. Seine charmant-scharfzüngigen Beobachtungen verkündet der 1958 in Puschendorf geborene Liedermacher in fränkischer Mundart und legt liebevoll den Finger in manche Wunde.

Am Mikrofon: Tim Schauen

