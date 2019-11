Der aus Ungarn stammende Carl Flesch gehört zu den Schlüsselfiguren in der Geschichte des Violinspiels im 20. Jahrhundert.

Seine Tätigkeit als Solist und Kammermusiker stand bald ganz im Schatten seines bahnbrechenden Wirkens als Violinpädagoge u.a. am Curtis Institute in Philadelphia, an der Berliner Musikhochschule, bei seinen privaten Sommerkursen in Baden-Baden und schließlich am Konservatorium in Luzern. Dort verstarb er am 15. November vor 75 Jahren.

Seine Studienwerke sind noch heute Grundlage des fortgeschrittenen Violinunterrichts. Prominente Geigerinnen und Geiger wie Szymon Goldberg, Ginette Neveu, Ida Haendel, Max Rostal, Henryk Szeryng und Aida Stucki, die die Lehrerin von Anne-Sophie Mutter war, gingen durch seine Schule.

In seinem vielzitierten Buch "Erinnerungen eines Geigers" zeichnet Carl Flesch ein lebendiges Bild der damaligen Violinszene. Auch zahlreiche Aufnahmen halten die Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Künstler wach.