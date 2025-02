Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal wird seit November vom algerischen Staat festgehalten. (IMAGO/ABACAPRESS/Villette Pierrick)

Dem Anwalt ist es nach eigenen Angaben weiterhin nicht möglich, ein Visum für die Reise nach Algerien zu erhalten. Auf Sansal sei daraufhin Druck ausgeübt worden, den Anwalt zu wechseln. Das französische Nachrichtenmagazin "Marianne" zitiert das algerische Justizministerium mit den Worten, ein französischer Anwalt, der nicht Jude sei, habe bessere Chancen, in das Land gelassen zu werden. Diese Aufforderung sei der Grund für den Autor, in den Hungerstreik zu treten, so sein Anwalt.

Sansal ist an Krebs erkrankt und seinem Verleger Antoine Gallimard zufolge in einem schlechten Zustand. Der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2011 ist seit Mitte November inhaftiert. Er war am Flughafen Algier festgenommen worden, als er aus Frankreich einreiste. Dem Schriftsteller wird vorgeworfen, die Existenzberechtigung der algerischen Nation in Frage zu stellen. Seine Inhaftierung hat zu Protesten zahlreicher Intellektueller und Schriftsteller geführt.

