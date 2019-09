Dabei ist er schon sehr lange in der Kabarettbranche tätig. Bereits mit 14 Jahren ist er als Parodist bei Harald Schmidt aufgetreten und kann das Imitieren von Prominenten bis heute nicht lassen. Doch Florian Schroeder nimmt Politiker nicht nur aufs Korn, er nimmt sie auch mit: So war er mit Peer Steinbrück auf Satire-Tournee und lädt Politiker regelmäßig in seine Fernsehshows ein.

Seit 2004 ist der 39-Jährige mit seinen Soloprogrammen auf deutschen Bühnen unterwegs, er spricht Radio-Kolumnen für vier Rundfunkanstalten, ist Autor, Redner, Bühnen- und Fernsehmoderator und hält philosophische Vorträge. Florian Schroeder, so scheint's, kann alles. Ausser Autofahren, einen Führerschein besitzt er nicht.