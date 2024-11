In den vergangenen Jahren musste der Zugang zur Zülpicher Straße in Köln reguliert werden. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz starten die Jecken und Narren in die neue Karnevalssession. Vor allem in Köln wird mit einem starken Besucherandrang in der Altstadt und im Studentenviertel gerechnet. Wie in den vergangenen Jahren werden die Bereiche abgesperrt und der Zugang reguliert. Gut 1.400 Beamtinnen und Beamte sind in Köln im Einsatz. Sie sollen auch das weithin geltende Messerverbot kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.