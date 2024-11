Start zum 11.11.

Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt in den närrischen Hochburgen die Karnevalssession. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz starteten die Jecken und Narren in die neue Karnevalssession. In Köln mussten einzelne Bereiche frühzeitig wegen des großen Andrangs geschlossen werden. In Mainz kamen 9.000 Menschen zum Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. In Düsseldorf feiert der Karneval in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum.

In Köln sind gut 1.400 Beamtinnen und Beamte sind im Einsatz. Sie sollen auch das weithin geltende Messerverbot kontrollieren.

