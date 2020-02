Mit ,basta’ hat der in Bochum geborene William Wahl in den letzten 18 Jahren acht Alben produziert und unzählige Kleinkunstauftritte absolviert. Doch daneben hat er auch als Solist oder im Duo Männer mit Klavier, zusammen mit Jens Heinrich Claasen, seine Kleinkunst weiterentwickelt. In seinem aktuelle Soloprogramm ,Wahlgesänge’ zeigt er sich komödiantisch und melancholisch, heiter und manchmal auch so richtig sarkastisch. Klavierkabarett ohne Staub, dafür aber mit viel Romantik für Realisten. Das große Kino im ganz Kleinen, dessen grotesker Humor für manche ,wie ein klanggewordener Tim-Burton-Film wirkt’ .