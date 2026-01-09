Er gal als politischer Musiker: Der Komponist Rolf Riehm. (Rolf Riehm)

Im Laufe seiner Karriere schrieb der studierte Oboist Werke für große Orchester, Ensembles oder einzelne Instrumente. Zuletzt wurde 2017 sein Werk "Die Tode des Orpheus" von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken uraufgeführt.

Riehm galt als politischer Musiker. Mit dem Ensemble "Sogenanntes linksradikales Blasorchester" spielte er in den 1970er Jahren auf Demonstrationen gegen die Pershing-Stationierung, in Gorleben oder bei "Rock gegen Rechts". Von 1974 bis 2000 hatte er eine Professur für Komposition und Tonsatz an der Musikhochschule Frankfurt inne. Seit 2010 war er Mitglied in der Akademie der Künste in Berlin.

