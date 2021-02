Der Neumond und das Neujahr in Fernost Das chinesische Jahr des Büffels

Donnerstagabend (11.02.21) um 20:06 Uhr ist Neumond – in China graut dann bereits der Neujahrsmorgen. Denn in China fängt das Jahr traditionell am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende an. Freitag beginnt das Jahr des Büffels.

Von Dirk Lorenzen

