Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, hat die Demonstranten im Land scharf kritisiert. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rouzbeh Fouladi)

In einer Rede sprach er von Unruhestiftern und Menschen, die dem Land schadeten. Es gebe auch Leute, die Zerstörung anrichteten, nur damit sich der Präsident der Vereinigten Staaten freut, meinte Chamenei. Auch in der Propaganda staatlicher Medien werden die USA und Israel beschuldigt. Im staatlichen Fernsehen hieß es, terroristische Agenten der beider Länder hätten Brände gelegt und die Gewalt ausgelöst.

Gestern Abend gab es offenbar die größte Kundgebung gegen das islamistische Regime seit Beginn der jüngsten Protestwelle. Videoaufnahmen, die nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP verifiziert wurden, zeigen Menschenmengen auf dem weitläufigen Ajatollah-Kaschani-Boulevard in Teheran. Ähnliche Bilder gibt es aus der westiranischen Großstadt Abadan oder aus Täbris und dem religiösen Zentrum Maschhad im Norden.

