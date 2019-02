Die "New York Times" lobt Florian Webers "Ästhetik des aerodynamischen Fließens". An der Berklee School in Boston lernte er einst den Bassisten Jeff Denson und den Drummer Ziv Ravitz kennen, mit denen er in einer Wohngemeinschaft lebte und ein Piano-Trio formierte: "Minsarah" - nach dem hebräischen Wort für Prisma. 2007 wurde der Saxofonist Lee Konitz sein musikalischer Mentor, der sich das Trio Minsarah zu seiner neuen Begleitformation erkor. 2015 erschien ein Duoalbum Florian Webers mit dem Trompeter Markus Stockhausen, "Inside Out". Ein Jahr später reüssierten der Pianist und die Saxofonistin Angelika Niscier mit dem Quintett NYC Five. 2018 präsentierte er sich mit einem hochkarätig besetzten neuen Quartett und legte das Album "Lucent Waters" auf dem ECM-Label vor - Webers vertonte Eindrücke beim Tauchen in tiefen Gewässern. Heraus kam fesselnder Kammerjazz an den Rändern der Stille.