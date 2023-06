Folge 322

Zustand der CDU

Das Herz der CDU schlägt in der Mitte. So schrieb NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in der FAZ. Und löste pünktlich zum Parteikonvent eine mittelschwere Personal- und Richtungsdebatte bei den Christsozialen aus. Wie umgehen mit dem Aufschwung der AfD?

Lindner, Nadine; Hamberger, Katharina; Boeselager, Felicitas; Moritz, Alexander | 23. Juni 2023, 18:05 Uhr