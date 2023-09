Folge 333

Die Sprache von Neu Delhi

Aufnahme der Afrikanischen Union in den Kreis der G20-Staaten, Milliardeninvestitionen in ein Transportnetz von Indien über Nahost bis in die EU, keine explizite Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Was bleibt vom G20-Gipfel in Neu Delhi?

Detjen, Stephan;Schwarte, Georg | 10. September 2023, 17:40 Uhr