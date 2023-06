SINUS-Institut

"Die Milieus der Mitte definieren in hohem Maß, was in einer Gesellschaft als normal gilt." (dpa)

Geschäftsführerin Borgstedt verwies dazu auf eine Studie ihres Hauses, wonach der Populismus in der Mitte der Bevölkerung angekommen sei. Die Milieus der Mitte definierten in hohem Maß, was als normal gelte, sagte sie nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Mitte brauche für ihr Leben Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Auch veränderungsbereite Menschen sähen sich aktuell erheblichen Zumutungen ausgesetzt, erklärte Borgstedt. Das erzeuge die Sorge, angestrebten Normalbiografien mit Haus, Auto und Kindern nicht mehr verwirklichen zu können.

Gestern war an der Uni Bielefeld eine Studie vorgestellt worden, wonach im Osten Deutschlands nicht einmal mehr jeder zweite zufrieden mit der Demokratie sei. Zudem stimmte jeder Zweite der Aussage zu, dass es eine "starke Partei" brauche, die die "Volksgemeinschaft" insgesamt verkörpere. Fast zwei Drittel zeigten Sehnsucht nach Strukturen wie in der DDR; ebenso viele hielten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.