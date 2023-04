Leonie Benesch in der Serie "Der Schwarm". Die Serie wird nun auch im britischen Fernsehen gezeigt. (Stefano Delia)

Das teilte die Vertriebsfirma Beta Film auf einer Messe in Cannes mit. Die Produktion soll noch dieses Jahr auf dem britischen Kanal Sky Max laufen. Die ZDF Studios und Beta Film hatten die achtstündige Serie zuvor bereits nach Spanien verkauft. Auch in den USA gibt es Interesse an der Serie.

Das ZDF hatte das mehr als 40 Millionen Euro teure Projekt mit vielen Partnersendern gestemmt: mit France Télévisions, der italienischen Rai, dem österreichischen ORF, dem Schweizer SRF, Hulu Japan und der Viaplay Group. Viaplay steht für die Fernsehmärkte in Skandinavien, in Island, den Niederlanden, dem Baltikum und Polen. "Der Schwarm" wird also schon jetzt fast in ganz Europa ausgestrahlt werden.

Die Verfilmung des Bestsellers von Frank Schätzing zeigt, wie immer mehr Meeres- und Küstenregionen auf der Erde zum Schauplatz mysteriöser Naturereignisse werden, die viele Menschenleben kosten.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.