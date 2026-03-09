Iran-Krieg

Es sei niemand verletzt worden. Demnach befanden sich die dortigen Bundeswehrsoldaten zum Zeitpunkt der Attacken in Schutzräumen. Unklar sei noch, ob die Militärbasis von den Raketen oder von deren Trümmern nach Abschüssen getroffen wurde, so der "Spiegel".
Vom zuständigen Operativen Führungskommando der Bundeswehr hieß es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP lediglich, ein Vorfall werde derzeit untersucht.
Das Feldlager war bereits zu Beginn des Kriegs angegriffen worden. Dort waren zuletzt rund 100 Soldaten der Luftwaffe stationiert. Die Einheit unterstützt von dort aus eine internationale Anti-Terror-Koalition mit Tankflugzeugen.
