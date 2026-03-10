Iran-Krieg

"Der Spiegel": Iranische Raketenangriffe auf Bundeswehr-Feldlager in Jordanien

Der Iran hat bei seinen Angriffen auf Ziele in der Golfregion laut einem Bericht des "Spiegel" auch erneut ein Feldlager der Bundeswehr in Jordanien beschossen. Auf das Lager al-Asrak seien in der Nacht zum Montag mehrere ballistische Raketen abgefeuert worden, schreibt das Nachrichtenmagazin.