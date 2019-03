Der Tag China: Europas neuer bester Freund?

Bei all dem Brexit-Chaos gerät aus dem Blick, dass Europa dringend eine Strategie im Umgang mit der Wirtschaftsmacht China braucht. Es wird höchste Zeit. Und: Schwer herauszufinden, was deutsche Soldatinnen und Soldaten vom Einsatz in Afghanistan halten.

Von Jasper Barenberg

