Der Tag Corona - wie eine Langzeitstrategie aussehen könnte

Ab Mittwoch beginnt in Deutschland der harte Lockdown. Und was kommt danach? Forderungen nach einer Langzeitstrategie in der Pandemie werden lauter. Doch wie könnte die aussehen? Außerdem: Die politischen Debatten sind mit der AfD rauer geworden. Das ist nicht nur ein Gefühl. Eine Studie belegt dies nun auch sprachwissenschaftlich für das Landesparlament in Baden-Württemberg.

Von Sonja Meschkat

