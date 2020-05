Der Tag Das Virus und die Schlachthöfe

Die Sammelunterkünfte der Billiglohnkräfte in der Fleischindustrie haben sich zu Infektionstreibern in der Coronakrise entwickelt. Ein Einblick in die Arbeitsbedingungen bei Westfleisch in Coesfeld. Außerdem: Warum das Urteil des Bundesverfassungsgericht zur EZB der Europäischen Union so große Kopfschmerzen bereitet.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek